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Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 10 Agustus 2026, Antam Rp 2,798 Juta Per Gram

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 10 Agustus 2026, Antam Rp 2,798 Juta Per Gram
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Harga emas hari ini Senin 10 Agustus 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut pdate harga emas di Pegadaian hari ini Senin 10 Agustus 2026. 

Dikutip dari laman Pegadaian, Senin (10/8), pukul 10.50 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.669.000, Rp 2.798.000, dan Rp 2.729.000 per gram.

Namun, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam dijual hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

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0,5 gram: Rp 1.400.000

1 gram: Rp 2.669.000.

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 10 Agustus 2026. Harga emas Antam Rp 2,798 juta per gram.

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