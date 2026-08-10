Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 10 Agustus 2026, Antam Rp 2,798 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut pdate harga emas di Pegadaian hari ini Senin 10 Agustus 2026.

Dikutip dari laman Pegadaian, Senin (10/8), pukul 10.50 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.669.000, Rp 2.798.000, dan Rp 2.729.000 per gram.

Namun, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam dijual hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.400.000

1 gram: Rp 2.669.000.