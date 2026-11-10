Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 10 November: Antam 1 Gram Rp2.599.000
Selasa, 10 November 2026 – 11:45 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 10 November 2026 untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24. Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (10/11), pukul 11.08 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.528.000, Rp2.599.000, dan Rp2.572.000 per gram.
Namun, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
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0,5 gram: Rp1.326.000
1 gram: Rp2.528.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 10 November 2026 untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24
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