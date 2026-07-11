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Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Juli 2026, Antam Tembus Rp 2,762 Juta Per Gram

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Juli 2026, Antam Tembus Rp 2,762 Juta Per Gram
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Update harga emas hari ini Sabtu 11 Juli 2026 di Pegadaian. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 11 Juli 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Sabtu (11/7), pukul 10.22 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.634.000, Rp 2.762.000, dan Rp 2.647.000 per gram.

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.381.000

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1 gram: Rp2.634.000.

‎2 gram: Rp5.204.000

Berikut update harga emas di laman Pegadaian hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Emas Antam tembus Rp 2.760.000 per gram. Bagaimana UBS dan Galeri24?

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