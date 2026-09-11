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Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 September, Galeri24 Rp 2.550.000 Per Gram

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 September, Galeri24 Rp 2.550.000 Per Gram
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Update harga emas Jumat 11 September 2026. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 11 September 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (11/9), pukul 10.43 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.550.000, Rp 2.639.000, dan Rp 2.574.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Emas Antam dijual hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 11 September 2026. Emas Galeri24 Rp 2.550.000 per gram.

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