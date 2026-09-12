Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 September, UBS Rp 2.579.000 Per Gram
Sabtu, 12 September 2026 – 11:35 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 12 September 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Sabtu (12/9), pukul 11.00 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS masing-masing di angka Rp 2.555.000, Rp 2.644.000, dan Rp 2.579.000 per gram.
Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.340.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 12 September 2026. Emas UBS tembus Rp 2.579.000 per gram
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