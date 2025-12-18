Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Desember: UBS-Galeri24 Kompak Naik
Kamis, 18 Desember 2025 – 08:07 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 18 Desember 2025.
Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip Kamis (18/12), menunjukkan harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.
Adapun harga jual emas Galeri24 naik dari awalnya Rp 2.494.000 menjadi Rp 2.504.000 per gram.
Begitu pula emas UBS turut naik dari semula Rp 2.537.000 menjadi Rp 2.550.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
