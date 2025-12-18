Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Desember: UBS-Galeri24 Kompak Naik

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 18 Desember 2025.

Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip Kamis (18/12), menunjukkan harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.

‎Adapun harga jual emas Galeri24 naik dari awalnya Rp 2.494.000 menjadi Rp 2.504.000 per gram.

Begitu pula emas UBS turut naik dari semula Rp 2.537.000 menjadi Rp 2.550.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: