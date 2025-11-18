Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 November: UBS & Galeri24 Kompak Naik
Selasa, 18 November 2025 – 08:20 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 18 November 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (18/11), dua produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan harga jual.
Harga jual emas Galeri24 naik dari awalnya Rp 2.413.000 menjadi Rp 2.418.000 per gram.
Begitu pula harga emas UBS, turut naik ke angka Rp 2.422.000 dari semula dibanderol Rp 2.415.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
