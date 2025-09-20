menu
Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 September: UBS Naik Tipis, Antam-Galeri24 Turun

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 September: UBS Naik Tipis, Antam-Galeri24 Turun

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 September: UBS Naik Tipis, Antam-Galeri24 Turun
Update harga emas Pegadaian hari ini Sabtu 20 September 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian untuk produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24, Sabtu 20 September 2025. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (20/9), harga emas Galeri24 dan Antam mengalami penurunan, sedangkan UBS naik tipis.

‎Harga jual emas Antam turun menjadi Rp 2.178.000 dari semula Rp 2.187.000 per gram,.

Sementara, harga emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.081.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.087.000 per gram.

Harga emas UBS naik menjadi Rp 2.126.000 dari awalnya Rp2.125.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Update harga emas di Pegadaian untuk produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24, Sabtu (20/9).

