Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 September, Antam Rp 13,109 Juta Per 5 Gram
Senin, 21 September 2026 – 11:57 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 21 September 2026.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (21/9), pukul 10.58 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.578.000, Rp 2.668.000, dan Rp 2.603.000 per gram.
Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.352.000
Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 21 September 2026 untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24.
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