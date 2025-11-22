Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 November: UBS & Galeri24 Kompak Turun
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 22 November 2025. Harga emas UBS dan Galeri24 dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (22/11), kompak mengalami penurunan.
Harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.404.000 menjadi Rp 2.396.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS turut turun ke angka Rp 2.404.000 dari semula dibanderol Rp 2.418.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.299.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.404.000
- Harga emas UBS 2 gram: Rp 4.770.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 22 November 2025. UBS dan Galeri24 kompak turun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 22 November Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
- Hari Ini, Harga Emas Antam Turun Rp 16 Ribu Jadi Rp 2.348.000 Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya
- Hari Ini, Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 2,364 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari ini Meroket Tajam, Jadi Sebegini Per Gram
- Hari Ini, Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Naik Lagi