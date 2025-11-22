menu
Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 November: UBS & Galeri24 Kompak Turun

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 November: UBS & Galeri24 Kompak Turun
Update harga emas di Pegadaian Sabtu 22 November 2025. Ilustrasi. Foto/Ilustrasi: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 22 November 2025. Harga emas UBS dan Galeri24 dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (22/11), kompak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.404.000 menjadi Rp 2.396.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS turut turun ke angka Rp 2.404.000 dari semula dibanderol Rp 2.418.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.299.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.404.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp 4.770.000

