Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 September: Galeri24, Antam, dan UBS Kompak Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 22 September 2026.

Harga emas Antam, Galeri24, dan UBS kompak turun hari ini.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (22/9), pukul 10.35 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam dan UBS masing-masing di angka Rp 2.576.000, Rp 2.667.000 dan Rp 2.601.000 per gram.

Harga tersebut mengalami penurunan dibanding sehari sebelumnya, yang masing-masing di Rp 2.578.000, Rp 2.668.000 dan Rp 2.603.000 per gram. Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24