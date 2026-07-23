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Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 Juli, Galeri24 Tembus Rp 2,619 Juta Per Gram

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 Juli, Galeri24 Tembus Rp 2,619 Juta Per Gram
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Harga emas hari ini Kamis 23 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 23 Juli 2026.  Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Kamis (23/7), pukul 11.02 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.619.000, Rp 2.746.000, dan Rp 2.632.000 per gram.

Namun demikian, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah. Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

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Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

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0,5 gram: Rp 1.374.000

1 gram: Rp 2.619.000.

Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 23 Juli 2026. Cek daftar harga emas Antam, harga emas Galeri24 dan harga emas UBS hari ini di sini.

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