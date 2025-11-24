Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 24 November 2025, UBS dan Galeri24 Stabil
Senin, 24 November 2025 – 08:10 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 24 November 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (24/11), emas UBS dan Galeri24 tidak mengalami perubahan harga jual alias stabil.
Harga Galeri24 stabil di angka Rp 2.389.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS stabil di angka Rp 2.404.000 per gramnya.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.300.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 24 November 2025. UBS dan Galeri24 terpantau stabil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 24 November Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 November: UBS Stabil, Galeri24 Turun
- Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 22 November Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 November: UBS & Galeri24 Kompak Turun
- Hari Ini, Harga Emas Antam Turun Rp 16 Ribu Jadi Rp 2.348.000 Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya