Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 24 November 2025, UBS dan Galeri24 Stabil

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 24 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (24/11), emas UBS dan Galeri24 tidak mengalami perubahan harga jual alias stabil.

Harga Galeri24 stabil di angka Rp 2.389.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS stabil di angka Rp 2.404.000 per gramnya.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.300.000