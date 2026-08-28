Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 Agustus, Turun Semua
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 28 Agustus 2026 turun semua.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (28/8), pukul 10.35 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.657.000, Rp 2.759.000, dan Rp 2.729.000 per gram.
Adapun harga ketiga jenama emas tersebut mengalami penurunan dari hari sebelumnya, yang masing-masing berada di posisi Rp 2.681.000, Rp 2.764.000, dan Rp 2.754.000 per gram.
Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 28 Agustus 2026 turun semua. Cek daftar terbarunya di sini.
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