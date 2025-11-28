Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 November: Galeri24 Stabil, UBS Naik Tipis
Jumat, 28 November 2025 – 09:35 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 28 November 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat, dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, mengalami fluktuasi harga jual.
Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp2.426.000 per gram. Sementara, emas UBS naik tipis dari awalnya Rp2.436.000 menjadi Rp2.437.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.318.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.437.000
Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 28 November 2025. Ada yang naik tipis, ada yang stabil.
