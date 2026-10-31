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Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 31 Oktober, Galeri24 Rp2.443.000 Per Gram

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 31 Oktober, Galeri24 Rp2.443.000 Per Gram
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Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 31 Oktober 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian untuk produk buatan Galeri24, Antam dan UBS. Harga emas di Pegadaian hari ini bervariasi.

Emas Galeri24, misalnya, hari ini berada di posisi Rp2.443.000 juta per gram. Berbeda dengan emas Antam yang hari ini berada di angka Rp2.564.000 juta per gram atau lebih tinggi dari Galeri24. Begitu juga harga emas UBS hari ini berada di posisi Rp2.467.000 per gram, lebih tinggi dari Galeri24, tetapi di bawah emas Antam.

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah karena berbagai faktor.

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Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

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0,5 gram: Rp1.282.000

1 gram: Rp2.443.000.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian untuk produk buatan Galeri24, Antam, UBS.

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