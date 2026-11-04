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Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 November, UBS 5 Gram Rp12.351.000

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 November, UBS 5 Gram Rp12.351.000
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Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 4 November 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 4 November 2026.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Rabu (4/11), pukul 11.08 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.463.000, Rp2.576.000, dan Rp2.519.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.292.000

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 4 November 2026. emas UBS 5 gram Rp12.351.000

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