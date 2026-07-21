Update Harga Emas di Pegadaian Selasa 21 Juli 2026, Antam Rp 2,706 Juta Per Gram
Selasa, 21 Juli 2026 – 12:12 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 21 Juli 2026 di Pegadaian.
Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (21/7) pukul 10.41 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.585.000, Rp 2.706.000, dan Rp 2.597.000 per gram.
Namun demikian, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Berikut update harga emas hari ini Selasa 21 Juli 2026 di Pegadaian. Harga emas ?1 gram: Rp 2,706 juta.
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