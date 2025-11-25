Update Harga Emas di Pegadaian, UBS & Galeri24 Turun Hari Ini, Berikut Daftarnya
Selasa, 25 November 2025 – 08:03 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 25 November 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (25/11), dua produk logam mulia yakni buatan UBS dan Galeri24, mengalami penurunan harga jual.
Adapun harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.384.000 dari awalnya Rp 2.389.000 per gram.
Begitu pula emas UBS yang turut turun menjadi Rp 2.393.000 dari semula Rp 2.404.000 per gram
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.294.000
Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 25 November 2025. Harga emas UBS dan Galeri24 turun, berikut daftarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Update Harga Emas Antam Hari Ini, Selasa 25 November, Melambung Tinggi
- Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 24 November Jadi Sebegini Per Gram
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 24 November 2025, UBS dan Galeri24 Stabil
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 November: UBS Stabil, Galeri24 Turun
- Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 22 November Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 November: UBS & Galeri24 Kompak Turun