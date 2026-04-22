Update Harga Emas Hari Ini 22 April di Pegadaian, Antam Rp 2,996 Juta Per Gram
Rabu, 22 April 2026 – 09:07 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Rabu 22 April 2026 di Pegadaian.
Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu (22/4), pukul 08.39 WIB menunjukkan harga emas UBS berada di angka Rp 2.902.000 per gram.
Adapun harga emas Antam mencapai Rp 2.996.000 per gram.
Harga emas Galeri24, yakni Rp 2.873 per gram.
Harga tiga jenama emas tersebut di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Untuk UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Berikut update harga emas hari ini Rabu 22 April 2026 di Pegadaian untuk produk Antam, UBS dan Galeri24.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 22 April Merosot, Cek Perinciannya
- Harga Emas Hari Ini 21 April di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Turun
- Harga Emas Antam Hari Ini 21 April Meroket
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 April 2026 Anjlok, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini Ambrol, Jangan Kaget, ya
- Harga Emas di Pegadaian: Antam, UBS dan Galeri24 Masih tak Bergerak Senin Pagi