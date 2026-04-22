Update Harga Emas Hari Ini 22 April di Pegadaian, Antam Rp 2,996 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Rabu 22 April 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu (22/4), pukul 08.39 WIB menunjukkan harga emas UBS berada di angka Rp 2.902.000 per gram.

Adapun harga emas Antam mencapai Rp 2.996.000 per gram.

Harga emas Galeri24, yakni Rp 2.873 per gram.

Harga tiga jenama emas tersebut di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Untuk UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.