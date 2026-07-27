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Update Harga Emas Hari Ini 27 Juli di Pegadaian: Antam Rp 1,727 Juta Per Gram

Update Harga Emas Hari Ini 27 Juli di Pegadaian: Antam Rp 1,727 Juta Per Gram
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Update harga emas hari ini Senin 27 Juli 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Senin 27 Juli 2026 di Pegadaian. 

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (27/7), pukul 10.31 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS masing-masing di angka Rp 2.603.000, Rp 2.727.000, dan Rp 2.615.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Berikut update harga emas hari ini di Pegadaian untuk produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.

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