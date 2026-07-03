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Update Harga Emas Hari Ini 3 Juli di Pegadaian, Galeri24 Rp 2.627.000 Per Gram

Update Harga Emas Hari Ini 3 Juli di Pegadaian, Galeri24 Rp 2.627.000 Per Gram
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Harga emas hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Pegadaian. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jakarta, Jumat (3/7), pukul 09.18 WIB menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS masing-masing Rp 2.627.000, Rp 2.746.000 dan Rp 2.639.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.378.000

1 gram: Rp 2.627.000

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‎2 gram: Rp 5.189.000

‎5 gram: Rp 12.879.000

Berikut update harga emas hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Pegadaian. Harga emas Galeri24 mencapai Rp 2.627.000 per gram.

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