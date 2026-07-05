menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Update Harga Emas Hari Ini 5 Juli 2026 di Pegadaian, Antam Naik

Update Harga Emas Hari Ini 5 Juli 2026 di Pegadaian, Antam Naik

Update Harga Emas Hari Ini 5 Juli 2026 di Pegadaian, Antam Naik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas hari ini Minggu 5 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Minggu 5 Juli 2026 di Pegadaian.

Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Minggu (5/7), pukul 10.00 WIB, menunjukkan harga emas Galeri 24 dan UBS masih stagnan di angka Rp 2.648.000 dan Rp 2.661.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam terpantau mengalami kenaikan Rp 19 ribu dari hari sebelumnya, sehingga menjadi Rp 2.777.000 per gram.

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.389.000

Baca Juga:

1 gram: Rp 2.648.000

‎2 gram: Rp 5.232.000

Berikut update harga emas hari ini Minggu 5 Juli 2026 di Pegadaian. Harga emas Antam mengalami kenaikan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI