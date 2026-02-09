Update Harga Emas Hari Ini 9 Februari di Pegadaian: UBS-Galeri24 Masih tak Bergerak

menu
Update harga emas hari ini Senin 9 Februari 2026. Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Senin 9 Februari 2026.

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian stabil hari ini.

Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip di Jakarta, Senin (9/2), menunjukkan harga emas  UBS stabil di angka Rp 2.972.000 per gram dan Galeri24 tetap Rp 2.958.000 per gram.

Angka ini tak bergerak dari harga yang tertera di laman resmi kemarin (8/2) pagi. Meski demikian, harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Update harga emas hari ini Senin 9 Februari 2026 di Pegadaian, UBS dan Galeri24 masih tak bergerak pagi ini.

