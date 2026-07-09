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Update Harga Emas Hari Ini 9 Juli 2026 di Pegadaian, Turun Semua

Update Harga Emas Hari Ini 9 Juli 2026 di Pegadaian, Turun Semua
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Update harga emas hari ini di Kamis 9 Juli 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Kamis 9 Juli 2026 di Pegadaian.

Harga emas UBS, Antam dan Galeri24 di laman Pegadaian, Jakarta, Kamis (9/7), pukul 09.15 WIB, tercatat kompak mengalami penurunan.

Harga emas Galeri24, Antam, dan UBS hari ini masing-masing berada di angka Rp 2.621.000, Rp 2.747.000, dan Rp 2.634.000 per gram.

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Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

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0,5 gram: Rp 1.375.000

1 gram: Rp 2.621.000.

Harga emas hari ini Kamis 9 Juli 2026 di Pegadaian turun semua hari ini. Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian.

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