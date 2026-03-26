Update Kondisi Andrie KontraS: RSCM Temukan Penipisan Kornea

jpnn.com, JAKARTA - RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi terkini Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang terkena cairan kimia. Manajer Hukum dan Humas RSCM Yoga Nara menyampaikan bahwa dalam tiga hari terakhir, tim medis menemukan adanya kondisi iskemia atau kekurangan aliran darah pada area bawah sklera mata kanan pasien.

“Selama perawatan dalam tiga hari terakhir, tim medis menemukan adanya kondisi iskemia (kekurangan aliran darah) kembali pada area bawah (inferior) sklera mata kanan sekitar 40 persen yang menyebabkan penipisan jaringan di sekitarnya,” kata Yoga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/3).

Berdasarkan evaluasi tersebut, tim medis memutuskan untuk melakukan tindakan lanjutan guna menjaga kondisi jaringan dan mendukung proses penyembuhan. Yoga menjelaskan, pasien menjalani operasi terpadu yang melibatkan tim spesialis mata dan bedah plastik.

“Pada hari Rabu, 25 Maret 2026, pukul 10.00 WIB, pasien menjalani tindakan operasi terpadu yang melibatkan tim spesialis mata dan bedah plastik di kamar operasi Kencana,” ujar Yoga.

Dalam tindakan tersebut, tim medis melakukan pemindahan jaringan dari area dalam mata untuk menutup area terbuka, penempelan membran amnion, serta pemasangan kembali lensa pelindung mata. Yoga menyebut langkah ini bertujuan untuk memperbaiki permukaan bola mata dan mendukung proses penyembuhan jaringan.

“Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki permukaan bola mata dan mendukung proses penyembuhan jaringan yang lebih optimal,” jelas Yoga.

Selama operasi berlangsung, ditemukan pula penipisan jaringan kornea yang bersifat progresif pada bagian atas hingga sisi luar kornea mata kanan akibat proses inflamasi yang masih berlangsung. Untuk mengatasi hal itu, tim medis melakukan penempelan membran amnion tambahan serta penjahitan sementara kelopak mata kanan.

“Untuk mengatasi kondisi tersebut, dilakukan penempelan membran amnion tambahan serta penjahitan sementara kelopak mata kanan guna melindungi permukaan mata dan memaksimalkan proses pemulihan jaringan,” tutur Yoga.