Update Kondisi Jalan Raya Kwitang, Ada Peningkatan Konsentrasi Massa

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video beredar memperlihatkan konsentrasi massa di bawah flayover Senen, Jakarta Pusat meningkat pada Jumat pagi sekitar pukul 06.45 WIB.

Laporan yang dipantau JPNN memperlihatkan sekitar 150 orang berada Jalan Raya Kwitang yang mengakibatkan lalu lintas terganggu.

"Beberapa warga mencoba memprovokasi massa agar maju menyerang Mako Brimob, lalu lintas terganggu," bunyi laporan tersebut.

Sebelumnya, Anggota kepolisian berseragam antiteror masih melakukan penjagaan ketat di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, hingga Jumat pagi (29/8).

Dikutip dari ANTARA di lokasi para anggota itu berjejer di sepanjang jalan meskipun sudah tidak terlibat kisruh dengan massa aksi.

Sementara itu, massa aksi yang menggeruduk Mako Brimob pada Kamis (28/8) malam terlihat masih berkerumun di dekat lampu merah Senen arah Atrium.

Sebagian besar dari mereka masih mengoleskan pasta gigi di bagian bawah mata. Bau gas air mata juga masih menyengat di lokasi, dan asapnya masih terlihat mengepul di beberapa titik. Lalu lintas kendaraan di lokasi tersebut nampak tersendat.

Diberitakan sebelumnya, konsentrasi massa di Mako Brimob Kwitang adalah buntut dari seorang pengemudi ojol yang dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob saat aksi demo di DPR RI.