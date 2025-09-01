menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Update Layanan MRT Jakarta Hari Ini 1 September 2025

Update Layanan MRT Jakarta Hari Ini 1 September 2025

Update Layanan MRT Jakarta Hari Ini 1 September 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana operasional MRT Jakarta. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Layanan MRT Jakarta sudah kembali beroperasi normal pada Senin (1/9) hari ini.

Plt Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan waktu layanan operasional pada pukul 05.00 hingga 00.00 WIB.

“Headway kereta 10 menit pada jam tidak sibuk dan 5 menit pada jam sibuk,” ucap Tomo dalam keterangannya.

Baca Juga:

Seluruh stasiun MRT Jakarta melayani penumpang, termasuk Stasiun MRT Istora Mandiri dengan pengaturan akses masuk dapat melalui Entrance B, C, D.

Sementara itu, elevator sisi IDX dibuka, tetapi entrancer A dan elevator sisi GBK saat ini masih ditutup.

“MRT Jakarta selalu berkomitmen memberikan layanan prima bagi seluruh pelanggan,” kata dia.

Baca Juga:

PT MRT mengajak masyarakat untuk menggunakan kereta sebagai moda transportasi pilihan yang nyaman dan aman.

“Serta ikuti informasi terkini melalui kanal resmi media sosial dan website MRT Jakarta,” tambahnya. (mcr4/jpnn)

Plt Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan waktu layanan operasional pada pukul 05.00 hingga 00.00 WIB.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI