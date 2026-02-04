Update Longsor Cisarua: Tim DVI Polda Jabar Identifikasi 67 Jenazah Korban

jpnn.com, BANDUNG - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat berhasil mengidentifikasi 67 jenazah korban bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan hingga saat ini pos DVI di lokasi pencarian telah menerima sebanyak 92 kantong jenazah dari tim SAR gabungan.

“Pada hari ke-12 ini kami telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 67 jenazah. Dengan demikian, masih terdapat 25 yang belum teridentifikasi,” kata Hendra di Bandung, Rabu.

Baca Juga: Tim SAR Sudah Evakuasi 83 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua

Ia menjelaskan, tim DVI terus melanjutkan proses identifikasi terhadap jenazah yang belum terkonfirmasi melalui tahapan rekonsiliasi data.

“Untuk selanjutnya, dari sisa jenazah yang ada kami melaksanakan kegiatan rekonsiliasi berkaitan dengan proses identifikasi yang sudah dilakukan, baik pembandingan data post-mortem maupun ante-mortem,” katanya.

Hendra berharap jumlah korban yang berhasil diidentifikasi dapat terus bertambah seiring berjalannya proses pencocokan data oleh tim forensik.

Baca Juga: TRKM Group Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Longsor di Cisarua

“Karena berdasarkan laporan yang kami terima, jumlah orang hilang terus diperbarui setiap hari. Kami akan melayani sampai seluruh proses selesai,” kata dia.

Lebih lanjut, Hendra mengatakan pihaknya juga mengerahkan Detasemen Anjing Pelacak (Den K9 SAR) untuk mempercepat proses pencarian korban bencana tanah longsor di wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi.