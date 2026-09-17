UPDATE NOTAM: Bandara Wunopito NTT Ditutup
jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - AirNav Indonesia memperbarui informasi terkait operasional penerbangan di Bandara Wunopito (WATW), Lewoleba, Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan NOTAM C1188/26, Bandara Wunopito ditutup mulai 17 September 2026 pukul 07.23 WITA.
"(Penutupan bandara) diperkirakan hingga 18 September 2026 pukul 07.00 WITA akibat abu vulkanik Gunung Lewotolok," ujar EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro.
Hermana menjelaskan NOTAM C1188/26 merupakan pengganti NOTAM C1184/26.
Penutupan berlaku untuk operasi penerbangan di WATW dan tercantum sebagai “AD CLSD DUE TO LEWOTOLOK VOLCANIC ASH”.
AirNav Indonesia terus memantau perkembangan kondisi ruang udara dan informasi penerbangan terkait aktivitas Gunung Lewotolok.
Pembaruan operasional akan disampaikan melalui penerbitan NOTAM sesuai perkembangan kondisi dan kebutuhan keselamatan penerbangan.(chi/jpnn)
AirNav Indonesia terus memantau perkembangan kondisi ruang udara dan informasi penerbangan terkait aktivitas Gunung Lewotolok.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
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