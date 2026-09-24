Update NOTAM: Terdampak Abu Vulkanis, Bandara Ini Masih Ditutup

jpnn.com, JAKARTA - AirNav Indonesia kembali memperbarui informasi penutupan Bandara Wunopito (WATW), Lewoleba, melalui NOTAM C1239/26 NOTAMR C1231/26.

Pasalnya, aktivitas abu vulkanik Gunung Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, masih berdampak terhadap operasional penerbangan di wilayah tersebut.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro mengatakan berdasarkan NOTAM tersebut, Bandara Wunopito ditutup mulai 24 September 2026 pukul 07.50 WITA hingga 25 September 2026 pukul 07.00 WITA.

NOTAM C1239/26 menggantikan NOTAM C1231/26 dengan keterangan “AD CLSD DUE TO LEWOTOLOK VOLCANIC ASH”, yang menyatakan penutupan bandara akibat abu vulkanik Gunung Lewotolok.

Informasi penutupan tersebut berkaitan dengan ASHTAM VAWR0090 mengenai aktivitas Gunung Lewotolok.

ASHTAM tersebut berlaku mulai 24 September 2026 pukul 06.30 WITA hingga 25 September 2026 pukul 06.30 WITA, dengan Colour Code Orange.

Baca Juga: Nippon Paint Indonesia Hadirkan Pylox Premium dengan 77 Pilihan Warna

Hermana menuturkan abu vulkanik teridentifikasi dari permukaan hingga FL070 dan bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 10 knot.

Informasi tersebut berlaku untuk Flight Information Region (FIR) Ujung Pandang.