JPNN.com » Daerah » Update Pelacakan Macan Tutul yang Kabur dari Lembang Park & Zoo

Macan tutul yang kabur dari Lembang Park & Zoo, Foto: BPBD Kabupaten Kuningan

jpnn.com, BANDUNG - Petugas melakukan upaya terakhir dalam misi pencarian macan tutul yang kabur dari Lembang Park & Zoo.

Saat ini, petugas tengah mengobservasi jejak macan tutul yang ditemukan di kaki Gunung Tangkuban Parahu.

“Ini kami sedang mengobservasi jejak di Sukawana dan melakukan pelacakan dengan anjing pelacak untuk memastikan bahwa macan sudah berada di hutan,” kata Humas Lembang Park & Zoo Miftah Setiawan saat dikonfirmasi, Senin (8/9).

Miftah mengungkapkan belum ada keputusan resmi terkait penghentian pencarian macan tutul yang kabur sejak Kamis (28/9) lalu.

“Kami belum bisa menyatakan ini diberhentikan, kami ingin pastikan dahulu keberadaan macan benar-benar di hutan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Miftah menuturkan bahwa Lembang Park and Zoo saat ini masih ditutup untuk wisatawan.

“Betul, masih tutup, nanti kami kabari update-nya,” tutur Miftah.

Terpisah, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Agus Arianto menuturkan, pihaknya masih memantau dan memastikan keberadaan macan tutul itu sudah masuk ke area perhutanan.

Pencarian macan tutul lepas dari kandang karantina Lembang Park & Zoo dihentikan dan dipastikan satwa sudah masuk ke hutan.

