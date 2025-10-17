Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Terjatuh, Malaysia Terbang Tinggi

jpnn.com - Nasib berbalik dialami dua rival abadi Asia Tenggara Timnas Indonesia dan Malaysia dalam ranking FIFA terbaru.

Skuad Garuda harus rela tergelincir ke posisi 122 dunia, sedangkan Harimau Malaya justru melesat ke peringkat 118.

Indonesia kehilangan poin berharga seusai menelan dua kekalahan beruntun di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jay Idzes takluk dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak (0-1).

Akibat hasil tersebut, poin Indonesia menyusut menjadi 1.144,73 atau turun 13,21 poin dibanding sebelumnya.

Sebaliknya, Malaysia tampil apik dalam jeda FIFA Matchday Oktober.

Dengan performa solid dan hasil positif dalam laga uji coba, Harimau Malaya menambah pundi-pundi poin hingga meroket lima peringkat ke posisi 118 dunia.

Tren ini menegaskan bahwa peta kekuatan ASEAN terus bergeser.