menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Terjatuh, Malaysia Terbang Tinggi

Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Terjatuh, Malaysia Terbang Tinggi

Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Terjatuh, Malaysia Terbang Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Nasib berbalik dialami dua rival abadi Asia Tenggara Timnas Indonesia dan Malaysia dalam ranking FIFA terbaru.

Skuad Garuda harus rela tergelincir ke posisi 122 dunia, sedangkan Harimau Malaya justru melesat ke peringkat 118.

Indonesia kehilangan poin berharga seusai menelan dua kekalahan beruntun di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Baca Juga:

Jay Idzes takluk dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak (0-1).

Akibat hasil tersebut, poin Indonesia menyusut menjadi 1.144,73 atau turun 13,21 poin dibanding sebelumnya.

Sebaliknya, Malaysia tampil apik dalam jeda FIFA Matchday Oktober.

Baca Juga:

Dengan performa solid dan hasil positif dalam laga uji coba, Harimau Malaya menambah pundi-pundi poin hingga meroket lima peringkat ke posisi 118 dunia.

Tren ini menegaskan bahwa peta kekuatan ASEAN terus bergeser.

Nasib berbalik dialami dua rival abadi Asia Tenggara Timnas Indonesia dan Malaysia dalam ranking FIFA terbaru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI