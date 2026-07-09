Update Terbaru PUBG Mobile, Hadirkan Kolaborasi Terbesar besama Naruto Shippuden

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile sebagai salah satu game mobile paling populer di dunia mengumumkan update Versi 4.5 yang dipenuhi kolaborasi blockbuster, franchise favorit para penggemar, serta pengalaman baru di berbagai mode permainan.

Tersedia mulai 9 Juli hingga 7 September 2026, salah satu update terbesar dalam sejarah PUBG MOBILE ini menghadirkan musim penuh aksi dengan berbagai konten baru, yang dipimpin oleh gameplay bertema NARUTO SHIPPUDEN, disertai kolaborasi mendatang termasuk bersama Scuderia Ferrari HP, serta penambahan besar untuk World of Wonder dan Metro Royale.



Update Versi 4.5 memperkenalkan NARUTO: Ninjas Assemble, mode bertema NARUTO SHIPPUDEN yang terinspirasi dari salah satu franchise anime paling terkenal di dunia. Sebagai salah satu kolaborasi paling ambisius dalam sejarah PUBG MOBILE, kerja sama ini menghadirkan gameplay yang benar-benar transformatif, lokasi-lokasi ikonik, serta kemampuan khas dari serial legendaris tersebut ke dalam game.

Di berbagai map seperti Erangel, Livik, dan Sanhok mulai 9 Juli hingga 7 September, pemain dapat melangkah masuk ke dunia Naruto.



Menjadi pusat dari mode bertema ini adalah Desa Konoha, yang menghadirkan recreasi setia dari berbagai lokasi ikonik seperti Monumen Hokage, Apartemen Naruto, Kediaman Hokage, Kedai Ramen Ichiraku, serta Kandang Burung Konoha.

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Di berbagai lokasi lainnya, pemain juga dapat menjelajahi tempat-tempat legendaris dari kisah NARUTO, termasuk Akademi Ninja, Rumah Sakit Konoha, Arena Ujian Akhir Chunin, Ruang Rahasia Kuil Naka, Alam Bawah Sadar Naruto, Lembah Akhir, dan Jembatan Besar Naruto, yang seluruhnya direkreasikan secara eksploratif untuk menghidupkan kembali adegan-adegan berkesan dari anime tersebut.



Sepanjang pertandingan, pemain dapat bertemu dengan musuh Ninja Pelarian, termasuk varian melee maupun ranged yang muncul di berbagai area map, di sekitar airdrop, kendaraan suplai, serta selama tantangan spesial bertema Naruto.

Mulai 9 Juli, pemain juga akan menemukan Kurama yang berkeliaran di seluruh map dengan salah satu dari tiga kondisi: slumbering, prowling, atau alert.

Kemudian mulai 17 Juli, pemain berkesempatan memicu pertandingan spesial ketika Kurama berada di bawah kendali seseorang dan menyerang Desa Konoha. Dalam mode ini, seluruh squad harus bersatu untuk mempertahankan desa bersama-sama.

Update Versi 4.5 juga menghadirkan berbagai kemampuan ninjutsu, senjata, dan item khas dari NARUTO

SHIPPUDEN, memungkinkan pemain benar-benar merasakan pengalaman menjadi seorang shinobi elit.

Kemampuan ninjutsu akan dibuka secara bertahap antara 9 Juli hingga 14 Juli, dengan teknik yang tersedia meliputi: Flying Raijin Jutsu (Hiraishin no Jutsu), Rasengan, Chidori, Fire Style: Great Fireball Jutsu (Katon: G?kaky? no Jutsu), Earth Style: Mud Wall (Doton: Dory?heki), Shadow Clone Jutsu (Kage Bunshin no Jutsu), Reanimation Jutsu (Kuchiyose: Edo Tensei), serta kemampuan berlari ala ninja (Ninja Run).