Upgrade ke Smart TV 50 Inci, Teknologi Panel dan Fitur Gaming Jadi Penentu
jpnn.com, JAKARTA - Memilih televisi berukuran 50 inci kini menjadi jalan tengah favorit bagi banyak keluarga muda maupun penghuni apartemen.
Ukurannya terasa pas, cukup luas untuk memanjakan mata di ruang keluarga, tetapi tetap proporsional tanpa membuat dinding terasa sesak.
Meski begitu, tidak sedikit calon pembeli yang kerap dibuat bingung saat membandingkan deretan Smart TV di rentang harga yang mirip.
Di atas kertas spesifikasinya tampak serupa, tetapi begitu dinyalakan di rumah, kualitas tayangan hingga kelancaran saat dipakai bermain gim bisa terasa jauh berbeda.
Perubahan pola hiburan di rumah memang membuat tuntutan terhadap perangkat televisi ikut bergeser.
Dalam kondisi seperti ini, teknologi panel dan responsivitas layar memegang peran krusial.
Panel LED konvensional umumnya masih mengandalkan pencahayaan latar standar, sehingga warna kerap terlihat kurang menggigit saat ruangan terang.
Sebaliknya, panel QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) menyematkan lapisan Quantum Dot yang mampu menghadirkan spektrum warna lebih kaya, cerah, dan akurat pada resolusi 4K Ultra HD.
Haier TV H50S85GUX, televisi pintar berukuran 50 inci ini memadukan panel QLED 4K dengan bodi ramping
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