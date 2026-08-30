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UPH Festival 2026 Dorong Mahasiswa Baru Temukan Tujuan, Menjalani Panggilan, dan Berdampak

UPH Festival 2026 Dorong Mahasiswa Baru Temukan Tujuan, Menjalani Panggilan, dan Berdampak
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Perwakilan Mahasiswa baru UPH dalam kegiatan UPH Festival 2026 pada 15 Agustus 2026. Foto: Humas UPH

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa dihadapkan pada berbagai pilihan tentang masa depan, termasuk bidang yang ingin ditekuni dan tujuan hidup yang ingin dicapai.

Universitas Pelita Harapan (UPH) mengajak mahasiswa baru melihat pendidikan tinggi bukan sekadar persiapan menuju profesi, tetapi juga proses untuk menemukan dan menjalani panggilan hidup.

Pesan tersebut terangkum dalam tema hari ketiga UPH Festival 2026, “Called: Why Am I Here?” kegiatan UPH Festival 2026 pada 15 Agustus 2026. 

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Tema ini melanjutkan perjalanan tiga hari yang mengajak mahasiswa baru mengenal identitasnya sebagai pribadi yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (Imago Dei), memahami dunia dan tantangannya, hingga merefleksikan tujuan hidup serta bagaimana menggunakan talenta untuk melayani dan membawa dampak bagi sesama.

Founder’s 5K Run: Berlari Bersama, Memulai Perjalanan Bersama

Hari ketiga UPH Festival 2026 diawali dengan Founder’s 5K Run, tradisi UPH yang mempertemukan mahasiswa baru, dosen, staf, dan pimpinan universitas dalam pengalaman bersama.

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Ribuan peserta berlari sejauh lima kilometer mengelilingi kawasan Lippo Village dengan membawa pesan Finish What You Start.

Pesan ini mengajak mahasiswa baru untuk berkomitmen agar menyelesaikan apa yang telah dimulai dan menjalani setiap proses dengan tekun.

UPH mengajak mahasiswa baru melihat pendidikan tinggi sebagai proses untuk menemukan dan menjalani panggilan hidup.

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