UPH Torehkan Sejarah: Tiffney Tyara Setyoko Raih Juara 1 PILMAPRES Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Sejarah baru ditorehkan Universitas Pelita Harapan (UPH) melalui ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) 2026, program strategis kompetisi tahunan nasional di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menjaring mahasiswa unggul dalam bidang akademik, kepemimpinan, dan inovasi.

Tiffney Tyara Setyoko, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter UPH angkatan 2023, meraih Juara 1 Program Sarjana PILMAPRES Tingkat Nasional 2026.

Pencapaian ini mencatatkan sejarah sebagai kali pertama perguruan tinggi swasta meraih Juara 1 dalam penyelenggaraan PILMAPRES sejak pertama kali digelar pada 2014.

Baca Juga: Binus dan UPH Juara Campus League 2026 Regional Jakarta

Sebagai wakil UPH sekaligus LLDIKTI Wilayah III, Tiffney mengikuti rangkaian presentasi dan wawancara tahap akhir yang berlangsung di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, pada 4–7 Agustus 2026.

Perjalanan menuju pencapaian tersebut dimulai dari seleksi tingkat wilayah. Tiffney meraih Juara 1 PILMAPRES Tingkat LLDIKTI Wilayah III setelah bersaing dengan 15 mahasiswa berprestasi lainnya.

Secara nasional, seleksi berlangsung serentak di 17 LLDIKTI dan mempertemukan ratusan mahasiswa terbaik dari berbagai perguruan tinggi untuk menjadi representasi terbaik di wilayah masing-masing.

Dari seluruh peserta, 60 mahasiswa terbaik terpilih untuk melaju ke tingkat nasional. Setelah melewati babak penyisihan, kompetisi mengerucut menjadi 19 finalis terbaik dari seluruh Indonesiayang berhak mengikuti penilaian tahap akhir.

Di tahap inilahTiffney meraih posisi pertama sekaligus dinobatkan sebagaiMapres Utama Tingkat Nasional 2026.