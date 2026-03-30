UR Klinik Raih Pengakuan dari The Asia Record

jpnn.com, JAKARTA - UR Klinik, yang didirikan oleh Dr Fong Toh Jeng, secara resmi mendapatkan pengakuan dari The Asia Record sebagai klinik pigmentasi kulit terkemuka yang didukung teknologi Goldius-Glam pada 2025.

Penghargaan tersebut menegaskan komitmen UR Klinik dalam menghadirkan layanan dermatologi yang inovatif dan berkualitas tinggi.

UR Klinik memanfaatkan teknologi Goldius-Glam untuk memberikan perawatan pigmentasi yang efektif dan aman, sekaligus meningkatkan kesehatan serta tampilan kulit secara menyeluruh.

Teknologi tersebut menjadi salah satu terobosan penting dalam dunia estetika medis modern.

"Kami bangga dapat diakui atas kepemimpinan kami dalam teknologi perawatan pigmentasi kulit," ungkap Dr Fong Toh Jeng dalam pernyataan resmi.

Selain itu, UR Klinik juga turut ditampilkan dalam Asia Record Book of Achievements 2025/2026, yang tersedia di berbagai toko buku besar serta secara online melalui situs resmi The Asia Record.

Sejak berdiri, UR Klinik menjadi klinik yang berfokus pada perawatan pigmentasi kulit berbasis medis dengan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk membantu meningkatkan warna kulit serta kesehatan kulit secara keseluruhan. (ded/jpnn)