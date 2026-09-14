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Urai Antrean BBM di Makassar, Pertamina Patra Niaga Tambah SPBU Modular di CPI

Urai Antrean BBM di Makassar, Pertamina Patra Niaga Tambah SPBU Modular di CPI
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Pengendara sedang mengisi BBM (Ilustrasi). Foto dokumentasi Pertamina

jpnn.com, MAKASSAR - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Satgas Layanan BBM menempatkan tiga SPBU modular di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), sekitar Masjid 99 Kubah, Makassar.

Penempatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menambah titik pelayanan dan membantu mengurai konsentrasi kendaraan di SPBU eksisting.

Satgas Layanan BBM di CPI melayani Pertalite khusus kendaraan roda dua. Untuk kendaraan roda dua umum, diberlakukan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan.

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Khusus kendaraan ojek online (OJOL), tidak diberlakukan sistem ganjil-genap. Setiap kendaraan dapat melakukan pengisian maksimal 3 liter dengan pembayaran melalui EDC maupun tunai.

Selain penambahan SPBU modular, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pelayanan melalui rekonfigurasi SPBU, penambahan nozzle dan operator, serta pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam.

Distribusi BBM juga terus dilakukan setiap hari untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pjs. Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Okky Aditya Wibowo mengatakan kondisi antrean di sejumlah SPBU Makassar menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

“Kami melihat kondisi antrean di sejumlah SPBU Makassar hari ini semakin landai. Kami terus memperkuat pelayanan melalui penambahan titik pengisian, pengoperasian SPBU 24 jam, penambahan nozzle dan operator, serta memastikan distribusi BBM terus berjalan. Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat yang bersama-sama mengikuti pengaturan di lapangan,” ujar Okky.

Kondisi antrean kendaraan di SPBU Kota Makassar semakin landai seiring berbagai langkah penguatan pelayanan dan distribusi BBM yang dilakukan Pertamina.

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