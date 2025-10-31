Urban Sneaker Society 2025 Presented by BRImo: Kolaborasi Gaya Hidup dan Inovasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses besar di tahun sebelumnya, Urban Sneaker Society (USS) 2025 Presented by BRImo siap kembali digelar pada 7 - 9 November 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Tahun ini, USS tampil dengan semangat baru melalui tema “The name got shorter, the vision got bigger”, menandai transformasinya dari ajang sneaker culture menjadi curated lifestyle market yang menghadirkan lebih dari 300 brand dari berbagai kategori mulai dari fashion, home living, sport, toys & hobbies, hingga F&B.

Sebagai bagian dari evolusi tersebut, USS 2025 tidak hanya menjadi wadah bagi brand dan komunitas, tetapi juga mempersembahkan pengalaman visual kolaboratif bersama ONX Studio lewat instalasi “Glassbox Project” sebuah interpretasi artistik yang mengeksplorasi hubungan antara ruang, seni, dan budaya pop modern. Kolaborasi ini menjadi simbol dari semangat kreatif dan keterbukaan terhadap inovasi yang terus berkembang di kalangan generasi muda urban.

Selama tiga hari penyelenggaraan, pengunjung akan diajak menikmati beragam zona dan aktivitas yang dikurasi dengan cermat.

Lifestyle Market Area menampilkan pilihan brand fashion, aksesori, home living, dan sport ternama, sementara Reseller & Collector’s Area menghadirkan koleksi sneakers, jam tangan, dan barang vintage langka.

Toys & Hobbies Area juga siap memanjakan para penggemar koleksi unik, mulai dari trading cards, vinyl collectibles, hingga figur eksklusif.

Tahun ini, lebih dari 20 kolaborasi eksklusif akan hadir di USS 2025, di antaranya Compass x Crossover (Malaysia) & FDMTL (Jepang), Kanky Sportstyle x Staple (AS), hingga Deus x USS.

Tak hanya itu, berbagai ruang komunitas seperti Ultraviolla by Rebellionik, Collector’s Den by Cards & Collect, Deus Records The Vinyl Collective, dan Volcom Skatepark presented by Televisi Star turut memperkuat nuansa kolaboratif di sepanjang acara.