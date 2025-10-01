Urbanprime Kembangkan Antigores iPhone dengan Standar Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Tingginya permintaan pelindung layar untuk perangkat premium seperti iPhone, mendorong brand lokal Urbanprime menghadirkan solusi proteksi yang menggabungkan teknologi antigores canggih dengan layanan purna jual agresif.

Urbanprime memposisikan diri bukan sekadar sebagai produsen aksesori, melainkan penyedia solusi perlindungan menyeluruh.

Produk antigores yang ditawarkan telah melalui serangkaian uji ketahanan fisik dan presisi tinggi, demi memastikan kesesuaian maksimal dengan perangkat iPhone.

Menurut Ilham Razi, pendiri Urbanprime, kebutuhan akan pelindung layar yang andal masih belum sepenuhnya terpenuhi oleh produk massal yang ada di pasar.

“Kami ingin hadir sebagai standar baru, bukan hanya soal fisik tapi juga soal rasa aman konsumen terhadap produknya,” ujar Razi, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10).

Antigores Urbanprime dilengkapi dengan fitur anti pecah, lapisan anti minyak dan noda, serta presisi 1:1 yang menyatu dengan desain iPhone.

Tak hanya fokus pada ketahanan, brand ini juga menekankan pentingnya sensitivitas sentuhan agar pengalaman penggunaan tetap optimal.

Salah satu strategi unik yang diusung adalah pemberian garansi penggantian unit baru bila antigores rusak dalam pemakaian.