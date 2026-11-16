jpnn.com -

Belakangan ini perhatian masyarakat kembali disibukkan dengan situasi perkembangan politik akibat mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh kelompok LSP, yang notabene adalah mantan Kepala Kepolisian dan pejabat utama.

Komisi III DPR RI kemudian menggelar rapat kerja dengan Kapolri terkait dengan pengusutan kasus penyadapan ilegal ini.

Apapun hasilnya nanti kita tentu harus menghormati proses penegakan hukum yang profesional dan independen.

Masyarakat tentu menunggu keberanian dan profesionalisme Polri dalam mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPR kemudian menggelar rapat dengan Kabaintelkam Polri dalam rangka tindak lanjut kebijakan tentang penyadapan.

Baca Juga: Ini Respons Budi Prasetyo soal KPK Korban Penyadapan oleh Jenderal Listyo

Hal ini penting mengingat pelaksanaan penyadapan (interception) ini memang membutuhkan undang-undang tersendiri sebagaimana dalam Putusan MK No. 5/PUU-VII/2010.

Putusan ini menegaskan bahwa perlunya sebuah keseragaman dalam pelaksanaan mekanisme penyadapan, meskipun dapat dilakukan oleh institusi berbeda.