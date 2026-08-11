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Uruguay Tunjuk Diego Forlan sebagai Pelatih, Risiko Besar Ada di Depan Mata

Uruguay Tunjuk Diego Forlan sebagai Pelatih, Risiko Besar Ada di Depan Mata
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Diego Forlan ditunjuk menjadi pelatih baru Timnas Uruguay. Foto: Aufoficial.

jpnn.com - Diego Forlan mendapat kepercayaan besar untuk menghidupkan kembali Timnas Uruguay setelah kegagalan di Piala Dunia 2026.

Namun, penunjukan legenda La Celeste itu juga menyimpan tanda tanya karena pengalaman melatihnya masih sangat terbatas.

Federasi Sepak Bola Uruguay (AUF) resmi menunjuk Forlan sebagai pelatih tim senior sekaligus U-20. Mantan penyerang Atletico Madrid tersebut dikontrak hingga Maret 2027.

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Forlan mengambil alih posisi Marcelo Bielsa yang meninggalkan kursi pelatih setelah Uruguay gagal melangkah dari fase grup Piala Dunia 2026.

Legenda Kembali ke La Celeste

Bagi Uruguay, Forlan bukan sosok asing. Pria berusia 47 tahun itu merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki La Celeste.

Selama membela Uruguay, Forlan mencatat 36 gol dari 112 pertandingan. Namanya juga dikenal luas setelah memperkuat sejumlah klub besar seperti Manchester United, Atletico Madrid, dan Inter Milan.

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AUF berharap pengalaman Forlan sebagai pesepak bola top dapat menjadi modal untuk membangun kembali tim.

"Forlan kembali ke tempat yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya," bunyi pernyatan Uruguay.

Diego Forlan mendapat kepercayaan besar untuk menghidupkan kembali Timnas Uruguay setelah kegagalan di Piala Dunia 2026.

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