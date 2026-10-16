Urus Karhutla di Kalteng, Pemerintah Gelar OMC, Pesawat Diterbangkan dari Kalsel

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pemerintah memaksimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 15-16 Oktober untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menurutnya, OMC menjadi satu upaya pemerintah dengan pesawat diterbangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sebab, kata dia, pesawat tak bisa diterbangkan dari Tjilik Riwut dan Pangkalan Bun, sehingga dilepas dari Kalsel.

"Kami terbangkan dari Syamsudin Noor untuk OMC,” kata Menhut kepada awak media, Jumat (16/10).

Menurut Raja Juli, operasi pemadaman dari udara juga dimaksimalkab dengan strategi pergeseran helikopter untuk water bombing.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan saat ini terdapat enam helikopter water bombing di Kalimantan Tengah, termasuk yang berada di Pangkalan Bun dan Tjilik Riwut.

Namun, kata Raja Juli, operasi penerbangan terkendala jarak pandang yang belum memenuhi batas minimum.

“Visibility-nya minimum itu 5.000, ini tidak bisa terbang,” ujarnya.