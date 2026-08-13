Urusan SK Kepesertaan Rampung, PBNU Matangkan Persiapan Muktamar ke-35

jpnn.com, JAKARTA - Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyatakan panitia terus mengebut persiapan Muktamar ke-35 NU, termasuk merampungkan materi dan SK kepesertaan.

“Persiapan muktamar jalan terus. Masih ada beberapa yang harus dikerjakan, tetapi persiapannya jalan terus dengan baik,” kata Ulil di Jakarta, Kamis.

Ulil menyebut materi-materi muktamar telah disiapkan, sementara seluruh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) juga telah bersiap untuk menghadiri forum tersebut.

Menurut Ulil, seluruh urusan surat keputusan (SK) terkait kepesertaan juga telah diselesaikan sehingga diharapkan Muktamar ke-35 NU dapat berlangsung sukses.

“Insya Allah muktamar ini akan berjalan dengan sukses. Pasti ada dinamika-dinamika, ada perkembangan-perkembangan, tetapi itu hal yang biasa dalam setiap muktamar NU,” ujarnya.

Terkait akomodasi peserta, Ulil mengatakan terdapat sekitar 560 PWNU dan PCNU yang masing-masing akan mengirimkan empat perwakilan. Keempat perwakilan tersebut terdiri atas Rais Syuriyah, Katib Syuriyah, ketua, dan sekretaris. Selain itu, ribuan penggembira diperkirakan bakal hadir.

Ia mengatakan kehadiran para penggembira menjadi bagian dari kemeriahan setiap muktamar NU. Menurut dia, muktamar bukan hanya forum organisasi, tetapi juga menjadi momentum yang dinantikan warga Nahdlatul Ulama.

“Setiap Muktamar NU itu festival, kegembiraan bagi warga Nahdlatul Ulama untuk meramaikan peristiwa ini,” ujarnya.