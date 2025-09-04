menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Tenis » US Open 2025: Anisimova Bayar Utang, Swiatek Angkat Koper

US Open 2025: Anisimova Bayar Utang, Swiatek Angkat Koper

US Open 2025: Anisimova Bayar Utang, Swiatek Angkat Koper
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Amanda Anisimova. Foto: Simon Bruty/USTA

jpnn.com - NEW YORK CITY - Petenis ranking sembilan dunia berkebangsaan Amerika Serikat Amanda Anisimova mengantongi tiket semifinal grand slam US Open 2025.

Anisimova meraihnya dengan cara membayar utang kekalahan memalukan yang diderita Juli lalu, di final grand slam Wimbledon 2025.

Cewek Amrik berusia 24 tahun itu kalah 0-6, 0-6 dari Iga Swiatek (Polandia/ranking 2) di partai puncak Wimbledon. 

Baca Juga:

Itu final terburuk Wimbledon dalam 114 tahun.

Luka atau trauma kekalahan itu tak terlihat saat Anisimova meladeni Swiatek di 8 Besar US Open 2025 di Arthur Ashe Stadium, NYC, Kamis (4/9) dini hari WIB.

Anisimova menang 6-4, 6-3 dalam waktu satu jam 36 menit.

Baca Juga:

"Bangkit dari kekalahan buruk di Wimbledon seperti itu sungguh istimewa bagi saya," kata Anisimova.

"Saya merasa telah bekerja keras untuk membalikkan keadaan."

Di semifinal US Open 2025, Anisimova akan berhadapan pemenang laga Osaka vs Muchova.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI