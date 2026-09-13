US Open 2026: Elena Rybakina Dapat Uang Rp96 Miliar dengan Cara yang Luar Biasa

jpnn.com - NEW YORK - Semua urusan di nomor tunggal putri grand slam US Open 2026 tuntas.

Itu setelah perempuan Kazakhstan berusia 27 tahun bernama Elena Rybakina memenangi laga final nan seru melawan Aryna Sabalenka (Belarusia) di Arthur Ashe Stadium, New York, Minggu (13/9) pagi WIB.

Elena mengalahkan Aryna dalam pertarungan berdurasi dua jam 21 menit dengan rubber set 6-4, 5-7, 6-2.

"Dia (Aryna Sabalenka) pemain yang hebat. Dia pemain dengan mental juara yang luar biasa," tutur Elena saat seremoni, on court.

Kemenangan yang luar biasa. Elena lah yang meredam upaya Aryna mencetak hattrick beruntun di US Open.

Elena pun bak membuktikan dia pantas menjadi tunggal putri nomor satu dunia, menyalip atau menggusur Aryna yang menguasai tempat itu selama 99 pekan.

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Saat final tadi, peringkat resmi Elena di nomor dua, Aryna ranking satu. Namun, sejak lulus ke semifinal US Open 2026, Elena telah memastikan mengantongi nilai yang melebihi milik Aryna.

Rilisan atau update ranking dunia (WTA) pada Senin nanti akan menempatkan Elena di puncak.