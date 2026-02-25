menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Usaha Bunga Hias Lenyap Diterjang Longsor, Yati Menggantungkan Harapan kepada Donatur

Usaha Bunga Hias Lenyap Diterjang Longsor, Yati Menggantungkan Harapan kepada Donatur

Usaha Bunga Hias Lenyap Diterjang Longsor, Yati Menggantungkan Harapan kepada Donatur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Yati Rohati, menunjukkan posisi rumahnya yang habis diterjang longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (25/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Yati Rohati datang ke Kantor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dengan wajah penuh harap.

Wanita 47 tahun itu kembali menerima bantuan dari donatur yakni berupa dua bungkus plastik telur.

Bahan pokok tersebut diserahkan petugas kecamatan kepada Yati dan beberapa warga lain yang terdampak bencana longsor.

Baca Juga:

Yati kini hanya mengandalkan hidup dari uluran tangan para donatur seusai rumah dan lahan perkebunan bunga hias miliknya lenyap disapu longsor dari Gunung Burangrang yang terjadi pada 24 Januari lalu.

Dia bersama suami dan dua anaknya kini tinggal di rumah kontrakan.

Yati dapat uang untuk modal hidup selama dua bulan ke depan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

Baca Juga:

Uang itu tentu dia pakai sedemikian rupa, sebab tak ada sumber pemasukan setelah bencana melanda.

"Alhamdulillah sudah bisa menerima keadaan, sekarang saya sama suami dan anak ngontrak rumah. Soalnya rumah kan habis sama longsor," kata Yati saat ditemui, Rabu (25/2).

Yati korban longsor Gunung Burangrang kini mengontrak dan bertahan dari donasi telur, serta bantuan Rp10 juta sambil menanti kepastian rumah dan pekerjaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI