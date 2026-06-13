Usaha Dewa United Banten Pertahankan Gelar IBL Pupus, Keok Lawan Pelita Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Usaha tim basket Dewa United Banten mempertahankan gelar juara IBL akhirnya sirna seusai tersingkir di semifinal.

Berlaga di Dewa United Arena, Sabtu (13/6), skuad asuhan Agusti Julbe itu menyerah dengan skor 78-94.

Kekalahan tersebut membuat tim berjuluk Anak Dewa itu gagal melangkah ke partai final IBL 2026 seusai kalah 1-3 dalam sistem best of five series.

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Tercatat dalam dua laga sebelumnya Dewa United menyerah dengan skor 79-93, dan 83-84.

Adapun satu-satunya kemenangan yang diraih Kaleb Ramot Gemilang cum suis pada laga perdana dengan skor tipis 78-76.

Pada laga ini sejatinya Troy Gillenwater tampil ganas dengan menyumbangkan 33 poin.

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Pemain asing Dewa United lainnya yakni Joshua Ibarra juga mencetak double-double dengan 15 poin, dan 14 rebound.

Kontribusi kedua pemain tersebut masih belum cukup mengingat Pelita Jaya tampil moncer dengan mampu mencetak 40 poin dari paint area berbanding 29 milik Dewa United.