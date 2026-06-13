menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Usaha Dewa United Banten Pertahankan Gelar IBL Pupus, Keok Lawan Pelita Jaya

Usaha Dewa United Banten Pertahankan Gelar IBL Pupus, Keok Lawan Pelita Jaya

Usaha Dewa United Banten Pertahankan Gelar IBL Pupus, Keok Lawan Pelita Jaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebasket Dewa United Banten Hardianus saat berlaga pada semifinal IBL 2026 melawan Pelita Jaya di DUB Arena, Sabtu (13/6). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Usaha tim basket Dewa United Banten mempertahankan gelar juara IBL akhirnya sirna seusai tersingkir di semifinal.

Berlaga di Dewa United Arena, Sabtu (13/6), skuad asuhan Agusti Julbe itu menyerah dengan skor 78-94.

Kekalahan tersebut membuat tim berjuluk Anak Dewa itu gagal melangkah ke partai final IBL 2026 seusai kalah 1-3 dalam sistem best of five series.

Baca Juga:

Tercatat dalam dua laga sebelumnya Dewa United menyerah dengan skor 79-93, dan 83-84.

Adapun satu-satunya kemenangan yang diraih Kaleb Ramot Gemilang cum suis pada laga perdana dengan skor tipis 78-76.

Pada laga ini sejatinya Troy Gillenwater tampil ganas dengan menyumbangkan 33 poin.

Baca Juga:

Pemain asing Dewa United lainnya yakni Joshua Ibarra juga mencetak double-double dengan 15 poin, dan 14 rebound.

Kontribusi kedua pemain tersebut masih belum cukup mengingat Pelita Jaya tampil moncer dengan mampu mencetak 40 poin dari paint area berbanding 29 milik Dewa United.

Dewa United Banten gagal mempertahankan gelar juara IBL seusai tersingkir di semifinal dari Pelita Jaya dengan skor 1-3, Sabtu (13/6).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI