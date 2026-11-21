jpnn.com, JAKARTA - Keramaian ratusan pencinta mobil diesel11 dari berbagai daerah membelah suasana Desa Pedungan, Denpasar, Sabtu.

Mereka melebur dalam satu perayaan penuh keakraban di ajang Diesel No Limit – Rev & Burnout Show 2026.

Acara tersebut menjadi penanda perjalanan empat tahun komunitas @diesel_bali.id dalam merawat solidaritas sesama.

Di tengah riuhnya antusiasme para pegiat modifikasi, Motul Indonesia hadir mengambil peran di garda terdepan sebagai sponsor utama.

Dukungan itu menjadi bentuk nyata kedekatan merek pelumas asal Prancis tersebut dengan denyut nadi komunitas otomotif akar rumput.

Sepanjang acara, mata pengunjung dimanjakan oleh deretan mobil diesel hasil modifikasi yang terparkir rapi.

Mulai dari adu estetika dan kebersihan ruang mesin lewat kontes engine bay, aksi rev dan burnout, hingga panggung hiburan yang menghangatkan.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE) Welmart Purba, menilai geliat komunitas seperti ini adalah fondasi penting bagi tumbuhnya industri otomotif tanah air.